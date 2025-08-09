Una pareja de ancianos murió calcinada en su casa de Berisso

Una pareja de ancianos murió en las últimas horas en el marco de un devastador incendio que tuvo lugar en su casa de Berisso, informaron ayer fuentes policiales y judiciales con acceso a la causa.

De acuerdo a los voceros, todo tuvo lugar ayer en un domicilio emplazado en las calles 12 entre 149 y 150, donde se encontraban los jubilados, una mujer de 85 años identificada como Gerónima Alegre y un hombre de 76, llamado Florentino Fernández. Por motivos que hasta el cierre de esta edición eran motivo de investigación, un sector de la finca empezó a incendiarse y pronto las llamas ganaron otros ambientes. Las víctimas quedaron prontamente atrapadas y no pudieron salir, por lo que primero inhalaron humo y después fueron abrasados por las lenguas del fuego.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se hicieron presentes patrulleros y dotaciones de bomberos. Estos últimos sofocaron las llamas en medio de una densa humareda y constataron luego la presencia de los damnificados, totalmente carbonizados.

Para ingresar al sitio, numerarios del Comando de Patrullas Berisso tuvo que forzar un portón, hasta ingresar al fondo del terreno, donde se hallaba la casa.

Pronto se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción en turno del partido judicial La Plata, que ordenó una serie de pericias para averiguar cómo se inició el foco ígneo. En tanto, peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena, y en las próximas horas los cuerpos de los ancianos eran sometidos a la correspondiente operación de autopsia para determinar los motivos de los decesos.

Por lo pronto la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.