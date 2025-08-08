Susto en el centro de La Plata: una motociclista cayó al asfalto y fue asistida por el SAME

La mañana de este viernes en La Plata estuvo marcada por un momento de tensión en pleno centro, cuando una motociclista perdió el control de su vehículo y terminó en el asfalto en la intersección de avenida 13 y calle 36.

Según testigos, la mujer circulaba en una Gilera 110 cuando, por causas que aún se investigan, realizó una maniobra que la desestabilizó. En medio de la caída, los autos que venían detrás lograron frenar a tiempo, evitando que el incidente pasara a mayores.

Inmediatamente, quienes presenciaron el hecho dieron aviso al 911. Personal del Comando de Patrullas se acercó al lugar y, minutos más tarde, una ambulancia del SAME brindó asistencia médica a la conductora. Tras constatar que no presentaba lesiones graves, no fue necesario su traslado a un hospital.

La circulación en la zona estuvo parcialmente interrumpida durante algunos minutos, hasta que la situación quedó bajo control y la moto fue retirada de la calzada.