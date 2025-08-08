Arrestaron a la madre del femicida detenido en Berisso

La madre del femicida que está detenido por el crimen de su pareja en la localidad bonaerense de Berisso fue arrestada luego de que se confirmara que las armas secuestradas en la vivienda del acusado eran de su propiedad.

En las últimas horas, oficiales de la Sub-DDI Berisso, dependiente de la DDI La Plata, llevaron a cabo la detención de Adriana Raquel Oviedo, de 64 años, madre de Nicolás Ángel Castro, quien actualmente está tras las rejas por el crimen de Yesica Noelia Duarte, ocurrido semanas atrás y calificado como homicidio triplemente agravado.

Oviedo fue arrestada en el marco de una causa caratulada como “tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil”, bajo la intervención de la UFI N°1, a cargo de Ana Medina, y el Juzgado de Garantías N°6, de Agustín Crispo, según informaron fuentes consultadas por este multimedio.

La investigación se desprende del allanamiento realizado el pasado 27 de julio en la vivienda de Oviedo, ubicada en calle 38 entre 129 y 130 de Berisso, donde residía el imputado por el homicidio.

Durante ese procedimiento, los investigadores secuestraron dos armas de fuego: una pistola Bersa Thunder calibre .380, con tres municiones en el cargador, y un revólver calibre .32 largo, sin la documentación correspondiente ni autorización de tenencia, según lo confirmado por Anmac - Renar.

Tras determinar que las armas eran propiedad de Oviedo, la Fiscalía dispuso la apertura de una nueva causa y ordenó su inmediata detención.

Luego de diversas tareas de inteligencia, se estableció que la mujer había abandonado su domicilio en Berisso y se había refugiado en la casa de una de sus hijas, en calle 629 y 4 de La Plata.

Allí se montó una discreta vigilancia, y cuando Oviedo salió a la vía pública, fue interceptada e identificada, quedando formalmente detenida. El procedimiento fue avalado por la fiscalía, y la mujer será trasladada este jueves para prestar declaración ante la justicia.

La investigación continúa bajo estricta reserva, en el marco de una causa que ya había tomado trascendencia por su conexión con un brutal crimen ocurrido en la región.