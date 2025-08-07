En un voraz incendio murieron 10 perros chihuahuas

Un lamentable incendio terminó destruyendo una casa en 166 entre 65 y 66 en Los Hornos, en donde murieron 10 perritos chihuahuas. El foco ígneo que se inició en una casa donde vive un matrimonio que se encontraba en el momento en que se iniciaron las llamas en Buenos Aires.

La hija de la dueña de la vivienda se acercó hasta el lugar luego de que su madre le avisara que se estaba incendiando el domicilio. Y en contacto con la RED92 relató lo sucedido ¨Estaba trabajando y me llama mi mamá que se estaba prendiendo fuego la casa y vine volando. Una desgracia todo lo que pasó, no quedó nada, la casa no es nada, lo que importa son los perros que estaban adentro que eran 10. Y ahora estamos esperado que ella vuelva porque estaba de viaje. Eran todos chihuahuas y para ella eran sus hijos. Y se salvaron 4 perritos que había¨, explicó consternada por la situación.

Todavía no se sabe las causas del siniestro que se llevó la vida de las mascotas que quedaron atrapados entre las llamas.