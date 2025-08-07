Caos y descontrol en un concierto de Damas Gratis

Lo que prometía ser una noche inolvidable para cientos de fanáticos de la cumbia villera terminó en caos y decepción. El concierto de Damas Gratis, programado para la noche del miércoles en el Movistar Arena de Bogotá, fue cancelado minutos antes de su inicio debido a una violenta pelea entre hinchas de fútbol dentro del recinto.

Según testigos presenciales y reportes difundidos en redes sociales, decenas de personas comenzaron a enfrentarse a golpes y a lanzar objetos logísticos del evento, como canecas y sillas, generando una situación de descontrol. El enfrentamiento estalló poco antes de las 9:00 p.m., momento en el que la banda liderada por Pablo Lescano debía salir al escenario.

El personal de seguridad del evento intervino rápidamente para intentar contener los disturbios, pero la pelea ya se había intensificado. El pánico se apoderó del público: muchos asistentes corrieron en busca de resguardo, mientras otros optaron por abandonar el lugar ante la falta de garantías para su seguridad.

La organización decidió suspender el evento de forma definitiva, priorizando la integridad del público y del equipo técnico. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el concierto será reprogramado ni cuál será el procedimiento para la devolución de entradas.