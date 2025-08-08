Asesinaron a una mujer y cayeron por un celular

En el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a las dos responsables del asesinato de una mujer, ocurrido el 26 de diciembre del año 2024 en inmediaciones del barrio de Constitución.

El hecho en cuestión ocurrió a fines del año pasado, cuando la víctima ingresó en una ambulancia al Hospital Ramos Mejía con varios hematomas y golpes en la cabeza. Luego de ser atendida, se retiró sin recibir el alta médica, aunque al día siguiente fue encontrada malherida e inconsciente en una plaza cercana, por lo que la llevaron de nuevo al nosocomio, donde finalmente perdió la vida.

En consecuencia, los federales efectuaron distintas tareas de campo, análisis de las cámaras de seguridad y testimonios de personas que habían presenciado el hecho, estableciendo que en la intersección de las calles Sáenz Peña y avenida Pavón, dos mujeres habían agredido a la víctima en el marco de una pelea callejera, lesionándola gravemente.

Por medio de las pesquisas, luego se determinó que esa confrontación había sido una disputa territorial por venta de drogas y ejercicio de la prostitución en la vía pública, en un área donde las imputadas mantenían un dominio significativo de esas actividades.

Asimismo, se solicitó a la Policía de la Ciudad el aporte de dos testigos que en su momento realizaron la denuncia al 911 por el altercado, lo que permitió la identificación de una de las agresoras, un posible lugar de residencia de la misma y, la descripción física de su pareja, quien también habría participado activamente de la pelea.

Fue así que se estableció que la principal sospechosa pasaría gran parte de su tiempo en la calle, alternando sus recorridos entre la Plaza Garay del barrio de Constitución y la Av. 9 de Julio, entre las avenidas Independencia y Corrientes.

Por otra parte, se determinó que su cómplice residía en un hotel de la calle Solís, aunque luego de los acontecimientos abandonó el lugar. No obstante, gracias a entrevistar a otro huésped del lugar, se obtuvo un número de abonado telefónico que permitió localizarla en otro hospedaje de la localidad bonaerense de Ciudadela, donde fue detenida.