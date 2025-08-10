Un motociclista hospitalizado tras chocar contra un auto en San Carlos

Como suele suceder prácticamente a diario y en todos los rincones de nuestra ciudad, se produjo un nuevo accidente de tránsito, esta vez en la localidad platense de San Carlos, donde un joven motociclista resultó herido y tuvo que ser trasladado hasta el centro de salud más cercano.

De acuerdo a la información que trascendió sobre el hecho, se registró en horas de la noche, cerca de las 21.30, en la zona de las calles 139 y 531, donde por motivos que están bajo investigación, colisionaron un ciclomotor y un vehículo de color blanco.

Tras el golpe, el conductor de la moto salió despedido y quedó tendido sobre la cinta asfáltica con visibles signos de dolor. Se presume que el impacto fue fuerte, sobre todo por las roturas que sufrió el coche en el tren delantero, en la parte del acompañante. Además, se supo que el choque entre ambos rodados fue frontal.

Ante este escenario, el motociclista tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital más cercano, donde ingresó por el sector de la guardia y fue atendido por los médicos. En ese marco, presentaba politraumatismos y quedó internado unas horas de manera preventiva para controlar su evolución.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 del Departamento Judicial de La Plata, en conjunto con la subcomisaría La Unión, con el objetivo de esclarecer cuáles fueron las causas que provocaron el accidente de tránsito.

Temor por banda de motoqueros

Desde hace un tiempo largo a esta parte, varios vecinos de nuestra ciudad manifestaron su preocupación por una enorme banda de motoqueros que suele andar por las madrugadas en distintos barrios platenses.

En las últimas horas se los vio a bordo de decenas de ciclomotores merodeando a gran velocidad por los alrededores del Paseo del Bosque. Según señalaron los testigos, varias personas en sus rodados iban por la avenida 60 con dirección hacia Berisso, presumiblemente corriendo picadas entre ellos.

Esta situación que se repite sobre todo durante los fines de semana, puso en alerta a gran parte de los platenses, no solamente por el malestar que les provoca los ruidos durante las noches, sino también por el temor ante posibles episodios de inseguridad.

Es por esta razón que exigen que se incrementen los controles de tránsito y se realicen operativos preventivos.