La madre del acusado por el femicidio en Berisso se negó a declarar

La madre de Nicolás Castro, el acusado por el femicidio de Yesica Duarte en Berisso, se negó a declarar ante las autoridades luego de haber sido detenida en La Plata por tenencia ilegal de armas de fuego.

Según trascendió, la mujer de 64 años habría intentado desviar la investigación y ahora se negó a declarar ante la Justicia, por lo que quedó formalmente procesada. Cabe recordar que la implicada había sido capturada tras un operativo en la zona de 4 y 629.

La orden de detención, avalada por el Juzgado de Garantías en turno, se concretó a partir de los resultados de un allanamiento realizado el mismo día del crimen, el 27 de julio pasado.

Asimismo, en el procedimiento realizado en el domicilio de la implicada, las autoridades incautaron una pistola Bersa Thunder calibre 380 con municiones y un revólver calibre 32 largo. Ambas armas carecían de registro y autorización ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

En un principio, trascendió que una de las armas halladas podría haber sido utilizada en el femicidio, pero las autoridades descartaron esa hipótesis. El arma homicida aún no fue encontrada.

De acuerdo con la investigación, el día del crimen la mujer se encontraba en la escena y habría intentado desviar la pesquisa al afirmar que Duarte había sido víctima de un intento de robo. Poco después, la fiscal dispuso el allanamiento donde se encontraron las armas.

El hecho

Todo sucedió el 27 de julio en una casa de 38 entre 129 y 130 de Villa Zula, donde los involucrados conviven con arresto domiciliario: él por varios delitos, entre ellos el de homicidio, y ella por traficar drogas. De acuerdo a uno de los cinco hijos de la mujer (un niño de siete años que presenció todo), discutieron todo el sábado, hasta que cerca de la medianoche él le pegó dos tiros en el patio, que afectaron la espalda, el abdomen y el hombro y la mataron en el acto. A continuación él intentó suicidarse, sin éxito. La madre del sujeto, que estaba allí, se llevó el arma a su domicilio y fingió que todo se trató de un robo.

Castro Oviedo acumula causas desde 2013, por tenencia ilegal de armas, encubrimiento y homicidio agravado. Estuvo alojado en la Alcaidía de La Plata y en 2018 nuevamente enfrentó cargos por “homicidio agravado”. Pese a todo eso, de manera insólita se encontraba con prisión domiciliaria.