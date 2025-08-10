Tensión por un incendio que afectó a dos locales comerciales

Momentos de extrema tensión se vivieron en el complejo comercial conocido como “Puerto de Frutos”, ubicado en la ciudad bonaerense de Tigre, debido a que un incendio afectó a dos negocios.

Según se supo, el fuego se desató cerca de las 10 de la mañana de este sábado en un local de venta de artículos de mimbre y fibrofácil. Rápidamente, las llamas alcanzaron a un comercio lindero.

El siniestro alertó a los turistas y vecinos que recorrían el tradicional paseo y pronto intervinieron los efectivos de Prefectura Naval, quienes lograron controlar el foco principal en poco más de media hora.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos de gravedad entre los presentes, aunque un bombero debió ser asistido por inhalación de humo, pero se encuentra fuera de peligro.