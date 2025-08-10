Motochorros hirieron de bala a un joven que se resistió a un asalto

Un joven resultó gravemente herido en medio de un violento asalto, cuando al menos dos motochorros lo interceptaron y, como resistió a entregar sus pertenencias, lo hirieron de bala. A raíz de esta situación, tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el centro de Salud más cercano, donde quedó internado en grave estado.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, todo sucedió en la intersección de las calles Congreso y Montes de Oca, en la ciudad bonaerense de José C. Paz. La víctima se encontraba en las cercanías de su vivienda junto a sus dos hermanos, cuando de pronto irrumpieron los delincuentes que los amenazaron.

Los hampones se desplazaban en una motocicleta de color rojo y, como suele suceder en los robos bajo esta modalidad, uno de ellos descendió del vehículo y comenzó a intimidarlos. Para ello utilizó un arma de fuego con la cual les habría apuntado exigiéndoles que les entregara todos los objetos de valor que los damnificados tenía encima en ese momento.

Ante esta situación, los jóvenes decidieron escapar corriendo, pero lejos de aceptar la huida de las víctimas, los malvivientes abrieron fuego y realizaron varias detonaciones. Al menos uno de los proyectiles impactó en uno de los chicos, y este cayó tendido al suelo, mientras que los ladrones se dieron a la fuga perdiéndose entre las calles del barrio.

Empezó una investigación

Producto del disparo, el damnificado fue trasladado de forma particular por sus familiares hasta el Hospital Zonal de Agudos Gobernador Domingo Mercante. Tras ingresar por el sector de la guardia, fue rápidamente atendido por los médicos, quien lo revisaron y certificaron que tenía un balazo en la cabeza, justo detrás de la oreja izquierda.

Por esta razón, los profesionales de la Salud determinaron que quedara internado en observación ante el inminente peligro. De esta forma, se encuentra alojado en el nosocomio a la espera de una evolución favorable.

En tanto, en el caso, tomó intervención el personal de la comisaría Segunda, en conjunto con la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito, con el apoyo de los miembros del área de Inteligencia Criminal, quienes llevaron a cabo diferentes procedimientos en el vecindario, para apresar a los delincuentes. La causa fue caratulada, en principio, como lesiones graves.