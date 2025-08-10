Aprehenden a cinco personas, entre ellas dos policías, por portación ilegal de armas y tenencia de cocaína

La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Berisso informa que, en horas de la madrugada del domingo, personal del Comando Patrullas de Berisso detuvo a cinco personas —dos de ellas integrantes de fuerzas de seguridad— por portación ilegal de armas de fuego y tenencia de estupefacientes.

Según consta en el parte policial, el móvil acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un grupo de personas confrontando en la vía pública, en la zona de calle 128 entre 33 y 34, en el barrio El Carmen.

Al llegar, los efectivos escucharon detonaciones provenientes del interior de una camioneta Ford Ecosport negra, por lo que procedieron a interceptar el vehículo y a identificar a sus ocupantes.

Los aprehendidos fueron una mujer de 36 años, una mujer de 39 años como Sargento en actividad de la UPPL de Florencio Varela, dos hombres de 28 y 20 años, y un último sujeto ex sargento desafectado de la misma fuerza.

Durante la requisa, entre las pertenencias de la efectivo policial se halló una pistola Bersa Thunder Compac Pro calibre 9mm con su cargador y 13 municiones.

En el interior del rodado, debajo del asiento del acompañante, se incautó un arma Colt calibre 11.25 con cargador sin municiones.

Además, de entre las prendas de otro de los acusados se secuestró un envoltorio de nylon con cocaína, que arrojó un pesaje de 4,7 gramos. También se incautaron cinco teléfonos celulares.

De inmediato se estableció contacto con la UFI en turno, que avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de los involucrados.