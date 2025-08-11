Polémicas declaraciones en la causa por torturas en la comisaría de Ensenada

En la investigación judicial por las supuestas torturas en la comisaría de Ensenada, las estrategias de los dos policías imputados marcaron caminos opuestos. Sergio Aguilar, ya retirado de la fuerza, se presentó ante el fiscal Gonzalo Petit Bosnic y brindó un extenso relato de lo que, según él, ocurrió la madrugada del 21 de octubre de 2024. En cambio, su colega en actividad, Oscar Castillo, optó por no declarar.

Según la versión asentada en el expediente, aquella madrugada un grupo de detenidos inició un motín, prendió fuego colchones y bloqueó el acceso a los calabozos. La situación derivó en la intervención del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y de bomberos voluntarios.

La fiscalía sostiene que la respuesta policial se transformó en un operativo de violencia extrema: disparos con postas de goma, gas lacrimógeno, agua a presión a corta distancia y, luego, golpes y abusos físicos y sexuales. Aguilar, imputado por coautoría de tortura y falsedad ideológica, negó los hechos y presentó su propia versión, en abierta contradicción con la acusación.