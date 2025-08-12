Asesino serial en Jujuy: horas claves para la investigación

Los resultados de los análisis de ADN a los restos óseos encontrados en la vivienda de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, se conocerían en las próximas horas.

El fiscal de la causa, Guillermo Beller, conversó con la agencia Noticias Argentinas y destacó que las conclusiones de los análisis para constatar las identidades de los desaparecidos estarían listas en 48 horas.

En este sentido, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) jujeño indicó que hoy llegará a la provincia el equipo entomólogo forense que examinará los insectos en los huesos para determinar fechas.

“Mañana (por hoy) también arribarán antropólogos con un georadar de Gendarmería para detectar anomalías en el suelo o si hay algún elemento extraño, eso tanto en el domicilio, como en otros dos lugares investigados”, añadió.

Además, afirmó que un grupo de perros rastrearán restos en diferentes basurales, donde los investigadores corroboraron que se trasladaban los residuos.

Actualmente el hombre, de 37 años, se encuentra detenido con prisión preventiva durante cuatro meses por el delito de “homicidio por ensañamiento”.

Modificaciones en la casa

Hasta ahora solo se lo señala como responsable del crimen de Jorge Anachuri, pero cada vez hay más datos que lo vinculan con los hechos de Juan Carlos González, (60), Juan José Ponce (51), Miguel Ángel Quispe (60) y Sergio Alejandro Sosa (25).

De acuerdo a lo establecido en la investigación, y de lo declarado por el sobrino del acusado, de 16 años, todos los viernes Jurado llevaba a diferentes hombres, tomaban alcohol y allí se presume que podrían haberse desencadenado los crímenes.

Además, en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en el barrio 8 de Octubre de Alto Comedero, se encuentra la vivienda donde vivía el implicado, y las modificaciones que experimentó en los últimos años son importantes para los investigadores. Un repaso por imágenes de Google Maps tomadas entre 2014 y 2025 permite ver cambios que, según los vecinos, no pasaron inadvertidos. Uno de los más notorios es la capa de concreto instalada en la vereda sobre calle Las Rosas.

En las imágenes difundidas por el medio local TodoJujuy, se observa cómo en el año 2014 estaba el césped en esa parte del ingreso, algo que se mantuvo igual en registros de 2021, 2023 y 2024. Recién en 2025 se advierte que una porción del terreno fue cubierta con cemento.