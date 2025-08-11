Accidente y vuelco con una niña involucrada en el centro

Un espectacular accidente de tránsito tuvo lugar este domingo en el centro platense, cuando un hombre que viajaba junto a su hija menor de edad se quedó dormido al volante, chocó contra un coche estacionado y volcó.

Todo ocurrió alrededor de las 13, cuando el conductor de un Fiat Crono de color blanco se quedó dormido mientras circulaba con su niña, de seis. Ya sobre la calle 66, colisionó contra un Chevrolet Corsa detenido en el cordón y, producto del golpe, terminó con las ruedas hacia arriba, en 12.

Un llamado al 911 alertó al personal de la fuerza y se hicieron presentes efectivos de la División Motorizada, mientras que también se convocó a una ambulancia. Los paramédicos asistieron a las víctimas que, por fortuna, se encontraban en buen estado de salud y no hizo falta trasladarlas a un centro médico. Tras las revisiones en el lugar del hecho, ambas regresaron a su domicilio.