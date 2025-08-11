Dos delincuentes robaron un auto en inmediaciones de Plaza España

El hecho ocurrió a la madrugada en 9 y 66, todo quedó registrado en las cámaras que tiene la casa, luego los malvivientes dejaron el auto abandonado en 7 y 90.

La víctima hace poco había sufrido una entradera, realizó la denuncia en la comisaria novena pero volvieron por el vehículo. Cansada de la inseguridad que hay en el barrio pide más patrullajes en la zona.

La mujer comentó además que hay varias casas tomadas y que los vecinos están desprotegidos, ante esta situación la policía no hace nada y son cada vez más los robos.