Impactante choque en Barrio Aeropuerto entre un camión y dos vehículos

Un impactante choque en cadena y posterior vuelco se produjo en nuestra ciudad, en la zona de Barrio Aeropuerto, dejando como saldo al menos tres heridos que tuvieron que ser asistidos por personal de salud.

Los vecinos aseguraron que los accidentes de tránsito son frecuentes en el lugar, por lo que exigen más medidas preventivas.

El siniestro vial sucedió durante la tarde de ayer en la esquina de 96 y 5. Uno de los rodados involucrados es un camión, que al momento del impacto no llevaba carga, el cual colisionó contra una camioneta marca Peugeot Partner de color negro que, a raíz del fuertísimo golpe, terminó con sus ruedas hacia un costado.

A su vez, este último coche chocó de costado contra una Ford Ecosport de color negro que pasaba por allí y era conducida por una mujer de 29 años, aunque en este caso las roturas en su carrocería fueron de menor gravedad. Los otros protagonistas son dos jóvenes de 20 y 19 años, y los tres resultaron con diversas lesiones.

Producto del impacto, la Partner fue a parar a una de las cunetas del camino, volcando del lado del acompañante. Por el momento se desconocen cuáles fueron las causas que provocaron el incidente en cadena, aunque los frentistas del barrio destacaron que este tipo de sucesos son habituales allí, incluso hace unos años murió un jubilado que fue atropellado mientras se desplazaba en su bicicleta.

Fueron asistidos

En el lugar de los hechos actuaron los efectivos policiales del Comando de Patrullas y se hizo presente una ambulancia del SAME. Tras rescatar a los involucrados de adentro de sus vehículos, fueron atendidos por los médicos y comprobaron que presentaba unos golpes menores debido al choque, aunque ninguno de ellos revestía demasiada gravedad.

Por tal motivo, los implicados intercambiaron los datos entre sí y, afortunadamente, no requirieron el traslado a un hospital. Por último, los peritos trabajaron en la esquina donde se registró el siniestro para recabar datos que permitan esclarecer la mecánica del episodio, como así también los motivos que derivaron en el incidente que bien pudo terminar en una tragedia.