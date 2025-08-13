Conmoción en Ensenada: un hombre murió en la puerta de su casa

El barrio de Ensenada amaneció este miércoles con una noticia que generó sorpresa y tristeza. Cerca de las 6.50, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un vecino tendido en el umbral de su casa, ubicada sobre la calle Holanda, entre Camino Giliberto Caggiano y Almafuerte.

Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre no presentaba signos visibles de violencia. Minutos después, una ambulancia del SAME confirmó su muerte en el sitio. La víctima, identificada como un vecino de 51 años, residía en la misma vivienda donde fue hallado.

Aunque todo indica que se trató de un fallecimiento por causas naturales, la investigación fue caratulada como “averiguación causales de muerte”. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°17 de La Plata, que ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión qué ocurrió.