Vecinos de barrio Norte víctimas de quemacoches

Cerca de las 9:30 horas los vecinos de inmediaciones a un supermercado de una cadena conocida en la ciudad, en 11 entre 42 y 43, fueron testigos del incendio de un auto. Por acción del viento las llamas alcanzaron otro vehículo que se encontraba estacionado destruyendo los dos por completo.

La dueña de la Eco Spots donde se inició el incendio quedó impactada y sorprendida por la situación y temía por la propagación de las llamas hacia su casa. Varios frentistas se comunicaron con los bomberos quienes lograron apagarlos rápidamente.

En contacto con la RED92 esto decía un empleado de un comercio que está enfrente: ¨Pasó una persona encapuchada, prendió fuego y salió medio rápido, como que fue intencional. Y el viento hizo que se prenda el auto de adelante. La mujer tenía miedo por la casa y estaba re nerviosa¨

La policía solicitó a los vecinos las cámaras donde se puede ver a un hombre con una capucha ¨vieron a la persona lo verificaron con las imágenes, con lo cual fue intencional. La dueña es una mujer que la cocemos desde siempre, no nos da que sea un ajuste de cuentas, sino alguien que pasó y lo hizo¨, explicó un testigo de lo sucedido.