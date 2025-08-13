Delincuentes asaltaron una carnicería y mataron a un cliente

Un violento episodio de inseguridad terminó con el fallecimiento de un hombre de 34 años que fue ultimado a tiros, en el marco de un asalto del que participaron tres sujetos armados. Además, durante la huida, los delincuentes hirieron a un joven que se encontraba allí.

De acuerdo a la información aportada por los voceros abocados al caso, tres malvivientes que estaban encapuchados y portaban pistolas, ingresaron, con fines de robo, a una carnicería, situada en el cruce de las calles La Calandria y Las Lengas Bis, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.

Sobre lo ocurrido, las fuentes añadieron que los hampones se apoderaron tanto de dinero en efectivo como de los teléfonos celulares de quienes se encontraban en el negocio en ese momento. En medio de los pocos minutos de tensión, los implicados decidieron emprender la fuga, pero antes empezaron a realizar una serie de disparos.

Los proyectiles impactaron en un joven de 26 años y un hombre de 34, quienes estaban haciendo compras en la carnicería. Por tal motivo, debido a la gravedad de las heridas, ambos damnificados tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, donde ingresaron por el sector de la guardia y fueron atendidos por el personal médico.

Operativo policial

El mayor de ellos fue sometido a una intervención quirúrgica, pero, a pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud, poco pudieron hacer para salvarle la vida y finalmente murió a raíz de las profundas lesiones. De esta forma, la investigación tomó otro curso y los peritos fueron convocados por las autoridades judiciales.

Tras revisar el cuerpo de la víctima, identificada posteriormente como, Fernando Espíndola, determinaron que presentaba un total de cinco impactos de arma de fuego, cuatro de ellos en la pierna derecha y un quinto en el hombro derecho. Por su parte, el joven herido fue alcanzado por un proyectil en el muslo izquierdo y quedó fuera de peligro.

En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Segunda y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, con el apoyo de miembros del área de Inteligencia Criminal, quienes realizaron diferentes procedimientos en para apresar a los asesinos. En tanto, la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.