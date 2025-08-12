Misterio y conmoción por la muerte de un hombre en un hotel céntrico de La Plata

La ciudad de La Plata amaneció con un caso que genera preguntas e impacto. Este martes se confirmó la muerte de Darío Espadachini, un hombre de 68 años que permanecía internado en grave estado desde la tarde del lunes, cuando fue encontrado sin conocimiento en una habitación del Hotel Dazzler, ubicado en 54 entre 13 y 14.

La alerta se dio luego de que su primo, sin poder contactarlo, recibiera un llamado de una empleada del hotel informando la situación. Espadachini fue trasladado de urgencia al Hospital Rossi, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva. Según fuentes policiales, presentaba signos de ingesta de alcohol y medicación, por lo que se le practicó un lavaje de estómago.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible intento de quitarse la vida, ya que trascendió que atravesaba un delicado estado de salud producto de un linfoma por el que se encontraba bajo tratamiento. La investigación judicial continúa para esclarecer las circunstancias exactas de su muerte.