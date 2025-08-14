Se hicieron pasar por repartidores y lograron asaltar un almacén

Una de las modalidades que más crecieron en el último tiempo en nuestra ciudad es la conocida en la jerga como “motochorros”; en ese marco, se registró un episodio bajo estas características en las inmediaciones del Parque San Martín, donde dos sujetos irrumpieron en un almacén y en un fugaz asalto escaparon con dinero en efectivo.

El hecho ocurrió al caer la noche en un comercio ubicado en las calles 28 y 55. Los hampones se hicieron pasar como repartidores de una conocida plataforma de envío de alimentos, pero en realidad sus intenciones eran otras: cometer un ilícito. Los hampones se movilizaban en una Honda de color rojo y como suele suceder en estos casos, uno de ellos descendió y el otro se quedó haciendo de campana.

El implicado interceptó a la empleada y la amenazó exhibiendo un revolver, exigiéndole que le entregara toda la plata que tenían allí. Toda la secuencia quedó registrada por una de las cámaras de vigilancia instaladas en el negocio, y en las imágenes se puede apreciar que, para evitar se identificado, el maleante se dejó puesto el caco, por lo que su rostro no se logró apreciar.

Además, en la grabación se observa que el malviviente portaba una mochila de la aplicación de delivery, pero que resultó ser una pantalla. En este sentido, la víctima le entregó una bolsa que contenía dinero en efectivo que estaba en la caja registradora y que correspondería a la recaudación del día, aunque la suma total no fue estimada por el momento.

Escaparon sin ser atrapados

Con el botín entre sus manos, el ladrón se dio la vuelta y salió del almacén hacia la vereda, donde lo esperaba su socio delictivo a bordo de la motocicleta en la que habían arribado. Acto seguido, se dieron a la fuga perdiéndose entre las calles del barrio y sin ser identificados.

Los maleantes necesitaron de tan solo un minuto para ejecutar el asalto y escapar impunemente. De todos modos, la filmación será fundamental para tratar de localizar a los sospechosos, como así también el relevamiento de las cámaras instaladas en los alrededores para reconstruir la ruta tomada durante la huida.

Por el momento, poco se sabe de los cacos y hasta el momento del cierre de esta edición, continuaban prófugos de la Justicia.