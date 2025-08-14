Tragedia en Los Hornos: un jubilado murió tras ser atropellado por un camión de basura

Un hombre de 83 años murió este jueves por la mañana luego de ser atropellado por un camión de recolección de residuos en la localidad platense de Los Hornos. El hecho ocurrió en 59 entre 164 y 165 y conmocionó a los vecinos de la zona.

La víctima, identificada como Manuel Coria, fue trasladada de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas.

Según informaron fuentes policiales, una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el hombre podría haberse arrojado frente al vehículo. Testigos del hecho habrían aportado declaraciones en esa dirección, aunque no se descarta ninguna posibilidad.

Para esclarecer lo ocurrido, se aguardan los resultados de las pericias y el análisis de las cámaras incorporadas en el camión, que registran todo lo que sucede durante el recorrido. Las imágenes podrían ser clave para determinar las responsabilidades y reconstruir el momento del impacto.