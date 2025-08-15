Dos detenidas en Berisso con armas y drogas

Personal policial de Berisso detuvo a dos mujeres y secuestró droga, dinero, armas y elementos vinculados a la venta de estupefacientes durante dos allanamientos realizados en viviendas de calle 16 entre 148 y 148 Norte, en el marco de una investigación por narcotráfico.

En el primer domicilio, habitado por una mujer (30), los efectivos hallaron 336 gramos de marihuana, 0,3 gramos de cocaína, 0,8 gramos de paco, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y $45.200 en efectivo.

En el segundo objetivo, propiedad de una mujer de 26 años, se secuestraron 36 gramos de cocaína, 14 gramos de marihuana, cuatro celulares, una escopeta sin documentación y $160.000 en efectivo.

Ambas mujeres fueron aprehendidas y trasladadas a la dependencia policial. En tanto, se estableció contacto con la UFI que intervino en la causa que ordenó actuaciones por “tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil”.