Choque, tragedia y muerte en ruta 2

Dos hechos viales ocurridos con pocas horas de diferencia volvieron a encender las alarmas sobre la seguridad en las rutas y calles de la región. En La Plata, un joven motociclista de 20 años perdió la vida en un trágico accidente sobre la ruta 2, mientras que en Ensenada, un violento choque dejó a dos personas gravemente heridas.

El primero de los siniestros ocurrió en la madrugada del viernes en el kilómetro 42,500 de la ruta 2, a la altura de la localidad de El Peligro. Según confirmaron voceros que hablaron con Trama Urbana, el motociclista impactó contra una camioneta por motivos que aún se investigan. El joven murió en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Fuentes policiales indicaron que se están llevando adelante las pericias correspondientes para esclarecer cómo se produjo la colisión. Mientras tanto, vecinos de la zona oeste de La Plata expresaron su preocupación ante lo que consideran un problema reiterado: la falta de medidas efectivas de seguridad vial en uno de los corredores más transitados hacia la capital provincial y la Costa Atlántica.

Desde el municipio y organismos de tránsito recordaron la importancia del respeto a las normas viales, especialmente durante la madrugada o bajo condiciones climáticas adversas, cuando la visibilidad se ve reducida.

Impactante choque en Ensenada

Horas antes, en Ensenada, otro fuerte accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Bossinga y calle Sarmiento. En este caso, la colisión también involucró a una motocicleta y una camioneta. Ambos ocupantes de la moto sufrieron heridas de gravedad.

Según pudo saberse, los motociclistas circulaban sin casco en el momento del impacto. Uno de ellos presentó lesiones severas en la cabeza y fue derivado de urgencia a un hospital cercano. El otro, aunque fuera de peligro, también fue asistido por los equipos de emergencia.

Imágenes registradas por una cámara de seguridad en la zona mostraron que el conductor de la moto habría ejecutado una maniobra imprudente antes del choque. Las autoridades locales analizan el video como parte de la investigación para determinar responsabilidades.

Ambos hechos profundizan el debate sobre la necesidad de reforzar controles, campañas de concientización y mejoras en la infraestructura vial en distintos puntos del conurbano bonaerense. La comunidad exige respuestas urgentes ante una seguidilla de incidentes que, en muchos casos, terminan en tragedia.