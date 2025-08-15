La Plata: policías asistieron a una mujer en un parto

El hecho sucedió cuando el 911 recibió un llamado alertando que Guadalupe Lamella, de 34 años, se encontraba en pleno trabajo de parto en su casa. Rápidamente móviles policiales llegaron al domicilio y solicitaron asistencia médica.

Mientras esperaban la llegada de la ambulancia del SAME, las policías asistieron a la mujer, ayudándola a dar a luz a su hija, a la que llamó Nora.

Minutos más tarde arribó una profesional de la salud quien confirmó que tanto la bebé y su mamá se encontraban en buen estado de salud. Luego, ambas fueron trasladadas al Hospital San Roque de Gonnet para controles médicos.