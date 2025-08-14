Encontraron muerta a una mujer en Punta Lara

Identificada como Marisa Noemí Zalazar, de 36 años, fue encontrada sin vida este jueves en su vivienda de calle 110 entre 3 y 5, de Punta Lara.

La víctima trabajaba en la Fuerza Armada Argentina y fue un compañero quien llamó a la policía luego no poder comunicarse con ella. Efectivos de la comisaría local se acercaron al domicilio y al ingresar en el comedor estaba el cuerpo de la mujer colgado con una soga en su cuello.

De acuerdo a fuentes oficiales, no se detectaron signos de violencia por lo que se descartó el hecho delictivo. Peritos de la policía científica trabajaron en el lugar mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.