Un tren chocó a un taxi y sus dos ocupantes se fugaron

Un violento y misterioso accidente ocurrió en el barrio porteño de Flores, luego de que una formación del Tren Sarmiento embistiera a un taxi en el cruce de las calles Nazca y Bacacay.

Lo curioso del caso es que el conductor del vehículo, junto a un acompañante, se escapó del lugar del hecho y ahora es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

El incidente se produjo poco antes de las 6:00, cuando el vehículo de alquiler intentó cruzar las vías del ferrocarril a pesar de que las barreras se encontraban bajas. Según un testigo, “el tren lo embistió y los ocupantes se dieron a la fuga”.

La fuerza del impacto destrozó la trompa del auto, que terminó incrustado sobre una de las barreras de contención del paso a nivel. El pasajero, según el testimonio brindado por el transeúnte que presenció todo, tomó otro taxi a pocos metros del lugar y se marchó.

Mientras tanto que, el conductor escapó a pie por la vía, luego de haber dicho que “iba a buscar los papeles del auto”, según relataron en la zona.