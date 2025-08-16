Denunció el robo de un BMW y lo tenía oculto en una casa quinta

Un hombre denunció que le habían robado su automóvil, un BMW 335i, pero, tras una serie de investigaciones y el testimonio de vecinos, la Policía de Entre Ríos lo encontró oculto en la parte trasera de la casa quinta del sujeto.

El insólito episodio ocurrió el jueves y, tras conocerse la denuncia, efectivos de la Sección Investigaciones de la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER) analizaron las cámaras y le tomaron testimonio a los vecinos.

Así se determinó que el coche había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12 y, desde la Jefatura Departamental de Policía, indicaron que el denunciante tenía una propiedad en esa zona.

Los efectivos fueron hasta el sitio donde, con la colaboración de un lugareño que permitió el ingreso por su patio, divisaron el vehículo que estaba sin la patente y estacionado en la parte trasera de la vivienda. Se analiza si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.