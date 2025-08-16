Encontraron sin vida a un policía en La Plata

El hecho ocurrió en 3 entre 61 y 62 en el barrio el Mondongo cuando los vecinos observaron al hombre desvanecido dentro de su camioneta Eco Sport y dieron aviso a la policía. Al llegar los efectivos constataron que tenía una herida de bala en la cabeza y que se encontraba sin vida.

La víctima fue identificada como Pablo Daniel Marchioni, de 57 años, era un comisario retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) y tenía domicilio en el barrio de Tolosa. Según se supo estaba pasando por problemas de salud mental y habría decidido quitarse la vida.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía N° 5 de La Plata y la causa fue caratulada como "suicidio".