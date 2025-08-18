El Policía que mató a un motochorro en Los Hornos recupera su libertad

El policía, de 29 años e integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de Villa Elisa, había sido demorado tras el episodio ocurrido en la madrugada del lunes en la zona de 68 y 135. Según relató, dos adolescentes intentaron asaltarlo mientras circulaba en moto junto a su pareja, lo que derivó en un enfrentamiento armado.

El uniformado aseguró ante el fiscal que disparó en defensa propia, al sentirse amenazado con un arma de fuego. El proyectil impactó en uno de los jóvenes, de 16 años, que fue trasladado al Hospital San Martín, donde falleció horas más tarde pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

La justicia resolvió dejar en libertad al policía mientras continúan las pericias, entre ellas la autopsia del adolescente y el análisis balístico. El cómplice del asalto se dio a la fuga y aún permanece prófugo.