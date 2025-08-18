Un anciano echó a los tiros a los ladrones que quisieron meterse a su casa

Un jubilado de 88 años repelió en las últimas horas a los tiros a dos delincuentes que intentaban ingresar a su domicilio en la localidad bonaerense de Berisso y los policías le incautaron el arma, informaron fuentes oficiales abocadas a la investigación, a la vez que añadieron que pese a la gravedad del asunto, hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas.

El suceso tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en una vivienda emplazada en las calles calle 24 entre 124 y 125 de Villa Progreso, donde cuando el hombre escuchó ruidos en la parte trasera de su casa y, al acercarse, observó a dos sujetos que intentaban forzar la puerta, rompiendo vidrios.

Según le relató a los efectivos de la fuerza que se apersonaron poco depsués, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos, lo que provocó la huida inmediata de los ladrones, sin que lleguen a apoderarse de ningún objeto de valor.

Falta de papeles

De inmediato, numerarios del Comando Patrullas de Berisso acudieron tras un llamado al 911 y realizaron un rastrillaje por la zona, aunque los sospechosos aún no fueron identificados, mientras que indicaron que no se registraron heridos.

En el lugar, los efectivos incautaron el arma utilizada, un revólver calibre .22 marca T.A.L.A., con cacha de plástico negro y armazón plateado, cargado con cinco balas y una vaina servida y el operativo se realizó debido a que el jubilado no contaba con la documentación para la tenencia legal del arma.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 a cargo del fiscal Juan Pablo Menucci, quien ordenó medidas de prueba, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y peritajes en la vivienda.