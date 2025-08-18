Tres ambulantes reducidos por vecinos y personal de Seguridad

Un violento episodio se registró este viernes en horas de la tarde en el cruce de diagonal 80 y 44, donde tres vendedores ambulantes fueron arrestados luego de robarle a un vecino de La Plata.

Según informaron fuentes de seguridad, los implicados no eran oriundos de la ciudad y utilizaban la venta de medias y bolsas de residuos como excusa para acercarse a las personas. En esta ocasión, rodearon a un transeúnte y le sustrajeron sus pertenencias antes de intentar darse a la fuga.

Gracias al aviso de testigos, trabajadores de la Secretaría de Seguridad local lograron retener a los sospechosos hasta la llegada de la Policía. Durante la requisa, se hallaron objetos pertenecientes a la víctima, lo que confirmó la maniobra delictiva.

Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría Segunda, ubicada en 38 y 8, mientras que en el operativo también intervino personal del Comando de Patrullas.

El caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá definir la situación procesal de los acusados.