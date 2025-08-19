Declaró el policía que abatió a un ladrón

El hecho conmocionó a la ciudad de La Plata y abrió nuevamente el debate sobre la inseguridad y el rol de las fuerzas de seguridad fuera de servicio. Un efectivo de la Policía Bonaerense que se trasladaba en moto junto a su pareja fue sorprendido por un delincuente armado en la localidad de Los Hornos.

Tras identificarse como agente, repelió la agresión con su arma reglamentaria y efectuó un disparo que terminó con la vida del asaltante, un adolescente de 16 años. Luego de prestar declaración ante la Justicia, el policía recuperará la libertad mientras avanza la investigación.

El episodio ocurrió en horas de la noche, cuando el oficial, miembro de la Fuerza Barrial de Aproximación, circulaba de civil por la zona de 68 entre 135 y 136. Allí fue interceptado por un joven que, según los testimonios, portaba un arma y lo amenazó para robarle. La escena, marcada por la sorpresa y la tensión, obligó al efectivo a reaccionar en segundos.

Tras identificarse como policía y recibir la amenaza, extrajo su arma reglamentaria y disparó. El impacto alcanzó al adolescente en la zona de la cintura. Pese a que fue trasladado al Hospital San Martín, falleció horas más tarde.

El caso tuvo inmediata repercusión en la opinión pública debido a la corta edad del asaltante y al hecho de que se trataba de un policía fuera de servicio. La Justicia abrió una investigación para esclarecer los hechos y determinar si la respuesta del agente se enmarcó en la legítima defensa.

Durante la jornada posterior, el uniformado prestó declaración ante el fiscal interviniente, donde relató los momentos previos al disparo y sostuvo que actuó para proteger su vida y la de su pareja. Luego de analizar la situación procesal, el juez entendió que no existían riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecer la causa, por lo que resolvió otorgarle la libertad mientras continúan las pericias.

El caso volvió a instalar la discusión en torno al rol de los efectivos policiales cuando no están en funciones, la portación de armas fuera del horario laboral y los límites de la legítima defensa. En el barrio, vecinos se mostraron conmocionados tanto por la violencia del intento de robo como por el desenlace fatal que involucró a un menor de edad.

Entre quienes conocían al adolescente se mezclaron la tristeza y la indignación, mientras que otros resaltaron el hartazgo por la inseguridad cotidiana en la zona. El oficial, en tanto, continuará a disposición de la Justicia en libertad, a la espera de que se determine su situación procesal definitiva.