Le partieron la cabeza de un piedrazo a una turista que iba en taxi

Una turista de nacionalidad peruana fue víctima de un violento ataque con un ladrillazo que le provocó serias heridas, mientras se trasladaba en un taxi.

La mujer iba en el vehículo de alquiler de su hermano por las calles de la localidad bonaerense de Villa Celina, cuando el objeto impactó en el vidrio lateral derecho del coche.

La agresión fue en la intersección de la avenida Circunvalación y De La Huerta, y se cree que podría haber sido como un intento de robo.

El conductor trasladó a la damnificada a un hospital como consecuencia de las heridas y luego radicó la denuncia en la comisaría.

Todo pasó cuando viajaba hacia el Aeropuerto de Ezeiza, donde debía abordar el avión de regreso, pero como quedó internada perdió el vuelo. El caso quedó en manos de la UFI N°13, que busca identificar al responsable.