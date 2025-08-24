Incendio consumió una casilla en Los Hornos

Un voraz incendio se produjo en la megatoma de Los Hornos y las llamas consumieron prácticamente por completo una casilla. Gracias al trabajo de los bomberos, el fuego no se propagó a otras viviendas linderas. El siniestro se registró durante el mediodía de este sábado en una casa ubicada en las calles 151 y 78, y fueron los vecinos quienes dieron un pronto aviso a las autoridades al notar una importante humareda en el lugar.

Aparentemente, el incendio se desató por una explosión en una estufa y, de esta forma, las llamas fueron rápidamente expandiéndose en el domicilio, además de afectar a un vehículo particular que estaba a escasos metros.

Los bomberos del cuartel de Los Hornos evitaron que la situación pase a mayores, aunque la destrucción fue total. De todos modos, no hubo que lamentar heridos.