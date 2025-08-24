Tensión en Meridiano V por un hombre que quiso arrojarse de un puente

Momentos de extrema tensión se vivieron en un barrio de nuestra ciudad, donde un hombre tuvo que ser rescatado por efectivos policiales debido a que intentó arrojarse de un puente. Los transeúntes que pasaban por allí dieron un rápido aviso a las autoridades y, por fortuna, no hubo que lamentar una desgracia.

Todo comenzó durante la mañana del sábado, casi en simultáneo con el operativo que se llevó a cabo en la zona de Meridiano V para desalojar a una serie de feriantes que se habían instalado allí. Ya de por sí era una jornada agitada, pero el vecindario se alteró todavía un poco más.

Resulta que las personas que transitaban por las calles 17 y 72, advirtieron la presencia de un sujeto al borde de la estructura del puente peatonal, presuntamente con intenciones de tirarse de allí. Es por esta razón que dieron aviso a los uniformados y pronto se montó un operativo en el lugar.

Los agentes de seguridad que acudieron utilizaron un colectivo para poder alcanzar esa altura con mayor facilidad, y uno de los oficiales logró treparse para dialogar con el hombre. Los testigos aseguraron que se trataba de un feriante que, además, se desempeña como plomero y tambien gasista.

Tras algunos minutos de verdadera tensión, finalmente el sujeto desistió postura y fue rescatado por las autoridades. Una vez que la situación estuvo más calma y con el joven a ras del suelo, se solicitó la presencia de los médicos que arribaron en una ambulancia del SAME.

Los profesionales de la salud lo atendieron y confirmaron que estaba a salvo. En tanto, se supo que sus familiares fueron avisados del dramático episodio y se informó que recibirá atención psicológica.