Salió de La Plata hacia Saladillo y murió en el micro

Un contador público y docente universitario murió en un colectivo que había salido de nuestra ciudad y viajaba hasta Saladillo, donde el hombre tenía que dar unas clases, informaron este viernes fuentes policiales.

Fue otra pasajera quien detectó que llevaba un largo trayecto sin moverse y alertó al chofer. Este intentó despertarlo, creyendo que estaba dormido, y entonces descubrió que había fallecido, al parecer por una descompensación.

Ante esto, se le dio intervención a las fuerzas policiales y a la fiscalía actuante, quien ordenó la operación de autopsia al cadáver para determinar las causales del deceso, que conmovió a los viajantes.

Siempre bajo los aportes de los voceros, el caso se descubrió ya cerca del destino de origen y se informó que la víctima se llamaba Gustavo.

Un caso similar había ocurrido en abril, cuando una platense de 79 años perdió la vida mientras iba hacia Mar del Plata.