Le disparó a su pareja después de una discusión en San Carlos

Un gravísimo caso de violencia de género ocurrió en la localidad platense de San Carlos, donde luego de una fuerte discusión, un sujeto atacó a su pareja y le disparó. Tras la agresión, el implicado se dio a la fuga, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia hasta un centro de salud en el que permanece internada.

Todo sucedió durante la jornada de ayer en una vivienda ubicada en la zona de las calles 148 entre 50 y 52, donde un hombre de 52 años atacó salvajemente a una mujer de 36. Según el testimonio aportado por una amiga de la damnificada, se produjo una pelea entre ambos y hasta que, en un momento, el masculino extrajo un arma de fuego de fabricación casera.

El sujeto le disparó con la pistola “tumbera”, provocándole una herida en el rostro, y enseguida huyó del lugar con rumbo desconocido. En ese marco, tras ser alertados mediante un llamado al sistema de emergencias 911, las autoridades arribaron a la finca donde sucedió el episodio y comenzaron las averiguaciones pertinentes.

La mujer fue posteriormente trasladada hasta el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó consciente por el sector de la guardia y fue rápidamente atendida por los médicos. Los profesionales de la salud confirmaron que presentaba una herida de bala en la cara, por lo que fue intervenida quirúrgicamente.

Buscan al agresor

Con los primeros detalles sobre lo ocurrido, los efectivos policiales montaron un operativo para tratar de encontrar al sospechoso. Si bien el resultado por el momento es negativo, los agentes lograron incautar el arma casera utilizada en el ataque y un cartucho calibre 12/70, elementos que ya fueron incorporados a la causa como pruebas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 del Departamento Judicial, a cargo del fiscal Juan Menucci, quien ordenó el allanamiento en el que se halló la pistola “tumbera”. Por lo pronto, se prevé que continúen los procedimientos con el objetivo de arrestar al atacante, quien está identificado por aún no fue localizado.

En cuanto a la mujer, los voceros abocados al caso señalaron que se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva, en observación y sedada. Mientras tanto, continuarán las averiguaciones para dar con el paradero del acusado, quien quedó imputado en una causa que fue caratulada preventivamente como tentativa de homicidio.