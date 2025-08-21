Estupor en pleno centro: un hombre cayó desde un octavo piso

Momentos de angustia, tensión y conmoción se vivieron en las últimas horas en pleno centro de la ciudad, donde un hombre cayó desde un octavo piso y perdió la vida en el acto, informaron fuentes policiales y judiciales.

Los voceros consultados por Trama Urbana indicaron que todo ocurrió durante las primeras horas de la mañana del miércoles en las instalaciones de la Compañía de Seguros Federación Patronal, emplazado en las calles 51 entre 10 y 11.

Allí se encontraba un sujeto de 39 años, en el sector del comedor cuando, al parecer y de acuerdo a los testigos, abrió la ventana y se lanzó al vacío por su propia voluntad. El cuerpo quedó tendido, sin vida, en un patio interno y poco después un llamado de emergencias al 911 alertó al personal de la fuerza y también a una ambulancia. Sin embargo, cuando arribaron los paramédicos ya nada podían hacer más que constatar el fallecimiento del infortunado. por su parte, los numerarios del Comando de Patrullas vallaron el sitio, para que después trabajasen en él los peritos de la Policía Científica.

Autopsia

Se le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción número 5 en turno, y el fiscal llevó a cabo las diligencias de rigor. En principio caratuló la causa como “suicidio”, y ordenó la operación de autopsia a los restos. Ahora se entrevistará con los compañeros del hombre, para averiguar si venía dando indicios o si mostraba signos de depresión. En ese sentido, trascendió que arrastraba problemas de dicha enfermedad y se informó que tenía dos hijos.

“La víctima se habría arrojado por voluntad propia desde el comedor (piso 8) y cayó sobre la cochera, que da al patio interno”, contó un vocero que se hizo presente en el lugar de los hechos.

Ante situaciones de crisis, existen líneas de ayuda y acompañamiento psicológico, como el programa nacional de asistencia al suicida al 135 (línea gratuita desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires) o al 0800 345 1435 desde todo el país.