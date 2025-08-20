Policía perdió el control del auto, chocó y murió

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la zona del Parque Pereyra Iraola, donde un efectivo policial perdió la vida tras perder el control de su vehículo y chocar contra un poste de hierro.

El incidente sucedió a la altura de la localidad bonaerense de Berazategui y tras recibir una alerta radial, el personal acudió al lugar de los hechos y encontró un Chevrolet Celta rojo volcado y un hombre sin signos vitales.

Los médicos del SAME confirmaron el deceso del oficial que fue identificado como Maximiliano Gonzalo Ezequiel Aznaran de 38 años.

Aparentemente, el sujeto perdió el control del volante y terminó chocando de lleno contra un poste, sufriendo heridas que resultaron ser fatales.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 7, que dispuso el traslado del cuerpo a la morgue.