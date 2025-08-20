Procesaron al dueño del laboratorio del fentanilo contaminado

El juez en lo Penal Económico N° 2, Pablo Yadarola, resolvió procesar a Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, junto a su madre y su abuela. La acusación se centra en maniobras de contrabando agravado y sobrefacturación de maquinaria médica importada desde China.

De acuerdo con la investigación, la empresa declaró la compra de equipos por un valor de 5 millones de dólares cuando en realidad el costo era de apenas 500 mil. Esa maniobra habría permitido la salida irregular de divisas al exterior, en un esquema que ahora quedó bajo la lupa de la Justicia federal.

El procesamiento incluye un embargo de 25 millones de pesos sobre los bienes de García Furfaro, quien además enfrenta otra causa vinculada a la producción de fentanilo contaminado. La defensa del empresario adelantó que apelará la decisión, mientras el expediente sigue avanzando con nuevas medidas de prueba que podrían comprometer aún más su situación judicial.