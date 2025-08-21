Salvaje ataque motochorro en Los Hornos

Un joven fue atacado por cuatro motochorros en la intersección de 58 bis y 143, en la ciudad de La Plata, cuando intentaron robarle el celular. La víctima fue golpeada con la culata de un arma tras empujar a uno de los delincuentes.

El hecho ocurrió cuando los agresores, que circulaban en dos motos, interceptaron al joven con intenciones de robo. Según informaron fuentes policiales, la víctima habría intentado resistirse y llegó a empujar a uno de los asaltantes, lo que provocó una reacción violenta por parte del grupo.

El joven fue trasladado al Hospital San Martín, donde recibió varios puntos de sutura. Los ladrones escaparon del lugar y permanecen prófugos.

La investigación está a cargo de la Policía, que analiza imágenes de cámaras de seguridad para intentar identificar a los responsables.