Silencio frente al fiscal: el tercer detenido en el crimen de Pedro Pablo Mieres se niega a declarar

El tercero de los sospechosos vinculados al crimen de Pedro Pablo Mieres fue detenido este martes en Villa Elvira por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata, y en estas últimas horas se negó a declarar frente al fiscal de la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, este hombre de 35 años apodado “Pincha” fue identificado como coautor tras incorporarse nuevas pruebas que lo mencionan en la investigación.

Al igual que uno de los otros detenidos, “Pincha” estaba en situación de calle y había abandonado sus lugares habituales tras el crimen, lo que llamó la atención de las autoridades al momento de profundizar la búsqueda.

Su arresto fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Eduardo Silva Pelossi, por pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, de la UFI N°3, y ya está a disposición de la Justicia.

Con esta detención, ya son tres los imputados formalmente vinculados al homicidio ocurrido el pasado 17 de junio, cuando Mieres fue hallado sin vida en su departamento de La Plata, con signos de violencia y objetos sustraídos.

La fiscalía avanza ahora con pericias genéticas y papilares para fortalecer la acusación, en un proceso que tiene por delante el agravante de homicidio doblemente agravado en concurso con robo, lo que podría conllevar una pena de prisión perpetua.