Un motociclista murió tras chocar contra un poste en Berisso.

Los accidentes de tránsito con resultados catastróficos siguen sucediéndose prácticamente a diario en las calles de nuestra ciudad, sin que haya un plan de seguridad vial para evitarlos. De esta manera, en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo suceso trágico, en esta oportunidad en la vecina ciudad de Berisso.

Fuentes policiales y judiciales indicaron que todo tuvo lugar la tarde del viernes en avenida Génova, a la altura de la Rotonda René Favaloro. Hasta allí llegó un motociclista identificado de manera oficial como Diego Alberto Ruaben, de 49 años. El hombre, de acuerdo a los voceros consultados por este multimedio, circulaba sin el casco reglamentario y perdió el control del rodado al impactar contra la rotonda, desviándose hacia la avenida 7 (Génova), hasta chocar contra un poste.

Producto de esto, sufrió una herida grave en la cabeza y cayó desplomado e inconsciente. Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se acercaron tanto móviles del Comando de Patrullas Berisso y una ambulancia. Los paramédicos constataron las importantes lesiones de la víctima y lo trasladaron hasta el Hospital Larraín, en estado desesperante.

Allí, pese a los esfuerzos de los facultativos de la ciudad, perdió la vida a poco de ingresar, sobre todo por la herida e el cráneo.

Se abrió una causa penal caratulada como “muerte por accidente” y desde la fiscalía en turno se ordenó la correspondiente operación de autopsia. En tanto, los peritos de la Policía Científica incautaron el motovehiculo implicado y se le practicarán diferentes pericias.

En ese sentido, inspectores de Seguridad Vial, que fueron convocados a la escena, preservaron la misma y los agentes que manejan la causa ya pidieron las imágenes del Centro Operativo de Monitoreo.