Salidera bancaria en Olmos: asaltaron a un jubilado tras cobrar la jubilación

El episodio ocurrió este viernes cerca del mediodía, cuando el jubilado—exveterinario—se retiraba de la sucursal ubicada en avenida 44 y 197 y caminaba hacia su casa. A pocas cuadras, fue interceptado por dos mujeres armadas que le exigieron el dinero. El hombre entregó el total de la jubilación y, con rapidez, las agresoras huyeron del lugar.

La víctima radicó la denuncia en la comisaría 15 de Lisandro Olmos, que ya ha comenzado a revisar grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a las responsables. Las autoridades investigan si contaron con apoyo logístico o participaron más personas en el asalto, bajo la modalidad típica de una “salidera bancaria”.

Este hecho se suma a un preocupante incremento en los episodios de inseguridad en La Plata, que pone el foco en la necesidad de reforzar medidas de protección para quienes realizan cobranza cerca de entidades bancarias.