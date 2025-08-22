Sangriento ataque: apuñaló a su suegro mientras dormía

Una extrema discusión doméstica derivó en un salvaje ataque que tiene como protagonista a un joven de 19 años que, mientras su suegro dormía, lo apuñaló. Debido a las heridas sufridas, el hombre tuvo que ser trasladado hasta un centro de salud, donde quedó momentáneamente internado en observación.

Según la información aportada por los voceros abocados al caso, el episodio ocurrió en una vivienda de Barrio Norte, más precisamente ubicada en las calles 36 entre 9 y 10. En ese lugar, el acusado convivía con su pareja, una adolescente de 16 años; y el padre de esta misma, un sujeto de 38 años.

Aparentemente, el conflicto co-menzó cuando el hombre regresó a su hogar luego de trabajar y les recriminó a los jóvenes que no habían preparado la comida para la cena. Por el contrario, ambos se encontraban jugando con la Play Station y el altercado poco a poco fue subiendo de tono, escalando tanto que terminó con una brutal agresión.

Incluso, el chico llegó a pegarle un fuerte golpe a la puerta de la habitación de la víctima. En ese marco, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos, varios minutos después de la discusión el acusado ingresó violentamente a la habitación del padre de la menor y lo atacó con un cuchillo de grandes proporciones, asestándole varias puñaladas mientras este estaba acostado e indefenso.

Quedó detenido

A raíz de la agresión a puñaladas, el sujeto fue trasladado de urgencia hasta el Hospital San Martín, donde ingresó por el sector de la guardia y actualmente permanece internado en estado delicado. Los médicos confirmaron que presentaba lesiones en el colon y el intestino, aunque añadieron que logró sobrevivir tras una compleja intervención.

El joven, en tanto, fue detenido por efectivos de la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia. Con la intervención de la UFI en turno, la causa quedó caratulada como tentativa de homicidio. Por su parte, la esposa de la víctima pidió que el atacante quede detenido, ya que aseguró que su intención era matarlo.