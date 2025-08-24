Sangriento crimen: lo mataron de 15 balazos

Un sangriento crimen se conoció en las últimas horas, en el que un hombre fue brutalmente acribillado de al menos 15 balazos que le produjeron gravísimas heridas y le causaron la muerte poco después. Los atacantes escaparon enseguida, por lo que no fueron identificados y, además, se desconoce cuál es el móvil del asesinato.

De acuerdo a la información que trascendió, el episodio se registró durante la madrugada en la esquina de Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, en el barrio Villa Martínez de la ciudad de Córdoba. Si bien los investigadores continúan trabajando para obtener más precisiones, se supo que la víctima fue sorprendida dentro de su vivienda por los agresores.

En ese marco, una vez que los acusados ingresaron a la propiedad, abrieron fuego con una ráfaga de disparos, de los cuales al menos 15 impactaron en el cuerpo del hombre que cayó malherido al suelo. En tanto, los implicados se subieron a una motocicleta y se dieron a la fuga a gran velocidad, perdiéndose entre las calles del vecindario, sin dejar rastros.

Por su parte, el damnificado tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Municipal de Urgencias, donde fue atendido por los médicos en el sector de la guardia. De todos modos, los profesionales de la salud poco pudieron hacer, ya que las lesiones terminaron siendo mortales y solamente les quedó confirmar su deceso pocas horas después de haber ingresado al nosocomio.

Buscan a los sospechosos

Desde el instante preciso en el que se conoció el ataque, las autoridades comenzaron con la investigación correspondiente. Una de las prioridades de los detectives es identificar a los asesinos, como así también corroborar la cantidad de participantes en el hecho. Además, con la pesquisa, tratarán de determinar cuál fue el móvil del crimen, si se trató de algún episodio de inseguridad o, en su defecto, algún tipo de ajuste de cuentas.

En el lugar de los hechos se secuestraron vainas servidas de calibre 9 milímetros. Por último, la fiscal Andrea Martin Artesi, a cargo del caso, ordenó mantener el proceso bajo estricto hermetismo y, hasta ahora, no hay detenidos, y todo apunta a que el homicidio fue planificado. Por otro lado, la identidad del fallecido aún no fue informada oficialmente.