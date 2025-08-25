Incendio y detenidos en Ensenada: a uno lo buscaban desde diciembre

Un grave incidente tuvo lugar en las últimas horas en un sector de Ensenada, donde un depósito de autos se prendió fuego y la Justicia sospecha que se trató de un hecho intencional, motivo por el cual hay cuatro personas aprehendidas, informaron ayer fuentes policiales.

Todo comenzó a las 0.30 del sábado cuando un llamado de la comisaría Tercera de El Dique alertó al Comando de Patrullas de la vecina ciudad acerca de un incendio en 122 y 47. Cuando llegaron los agentes constataron el hecho y pidieron colaboración a los bomberos. Se acercaron cuatro autobombos y pudieron sofocar las llamas antes de que la situación empeorara. No obstante, el lugar sufrió grandes daños.

Gracias al Monitoreo Urbano de Ensenada, se vio a una camioneta Renault Trocho en las inmediaciones de la agencia minutos antes del incendio. De allí bajaron dos individuos e ingresaron al predio. Al irse, se inició el fuego.

Causa penal

Poco después se divismo a los sospechosos en 122 y 43. Dentro del rodado había tres hombres y una mujer, todos mayores, y se hallaron prendas que coincidían con los implicados, como un camperón negro, una gorra marrón, una campera gris y negra, un gorro de lana beige y un pasamontañas negro.

Se constató que uno de ellos tenía pedido de comparendo compulsivo vigente por el delito de “robo calificado en grado de tentativa” y se lo buscaba desde diciembre. Tanto él como los demás fueron trasladados hasta la seccional Tercera bajo una causa iniciada por “incendio y otros estragos”.

Cabe destacar que el dueño de la agencia, de 49 años, no sufrió lesiones de ningún tipo pero sí daños materiales en su lugar de trabajo.

Ahora la Justicia avanza para determinar la responsabilidad de los aprehendidos, y cerciorar si efectivamente se trató de un hecho intencional, para después tratar de indagar en los motivos.