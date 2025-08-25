Ausencia polémica en el proceso por maltrato infantil

El caso que sacudió a la comunidad educativa de La Plata sumó otro capítulo polémico: Verónica Dalmasso, maestra del Jardín Nuestra Señora de Fátima acusada de atar y amordazar a niños de 3 y 4 años, no se presentó a una audiencia previa al juicio oral. El caso había ganado relevancia tras viralizarse un audio donde una niña describía cómo eran inmovilizados con cinta adhesiva.

El enojo entre padres y madres fue notable, ya que aún no existen explicaciones oficiales sobre su ausencia. El caso, abierto inicialmente en 2019 y reactivado por la presión social, está bajo la lupa de la Fiscalía UFIJ 8, que determinó lesiones compatibles con la descripción del maltrato y pidió elevarlo a juicio.

La institución se mantiene en alerta y afirma estar colaborando con la justicia, aunque admite que la situación dividió a la comunidad tras más de dos décadas de trabajo de la docente en el establecimiento.