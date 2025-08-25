Accidente y fuga en City Bell

Una mujer que iba en moto sufrió un choque contra otro ciclomotor en City Bell, cayó a una zanja y sufrió lesiones. El otro involucrado, lejos de asistirla, se dio a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de él.

De acuerdo a los voceros de la fuerza todo tuvo lugar en la intersección de 476 y 26, cuando la víctima, de 38 años, regresaba de su trabajo y fue arrollada por el otro conductor. Según la propia damnificada, quien manejaba el otro vehículo (patente A051BGO) llevaba casco y una mochila roja y blanca.

Consumado el choque, decidió escapar con rumbo incierto y pese al transcurso de las horas aún nada se sabe de él.

La mujer por suerte no sufrió heridas de mayor gravedad y se recupera de manera favorable, pero su moto sufrió daños y dijo que necesita ubicar al implicado por un tema de seguro y coberturas.

Por lo pronto se le dio intervención a la comisaría Décima, pero sus agentes hasta el momento no pudieron localizar al sujeto que provocó el incidente vial.